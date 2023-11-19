Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба заявив, що в Україні розширять мережу для боротьби з ворожими ударними безпілотниками.

Як повідомив він у Facebook, мобільні групи довели свою ефективність у посиленні захисту енергетичної інфраструктури та цивільних обʼєктів.

«Обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів — не тільки транспортом, а й усіма необхідними приладами», — сказав Олексій Кулеба.

Він також додав, що на Україну «дійсно чекає складна зима», тому для ефективної протидії атакам зараз нарощують потужності.

Минулими днями Росія відновила масовані обстріли України з використанням безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 18 листопада на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони знищили шість ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».