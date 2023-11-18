У ніч на 18 листопада на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено шість ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також 17 листопада РФ тричі обстрілювала область. Об о 09:56 та 14:56 ворожі обстріли фіксувалися по Очакову та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, о 12:45 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала акваторія Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 листопада російські війська атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу Shahed. У результаті бойової роботи вдалося знищити 9 ударних безпілотників у межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.

Також нещодавно у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу «Shahed-136/131».