Парламент Болгарії сьогодні, 22 листопада, ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Ратифікацію підтримали партії:

ГЕРБ-ОДФ;

«Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія»;

«Рух за права і свободи»;

ITN.

Проросійські партії «Взраждане» і Болгарська соціалістична партія виступили проти.

Проголосували 152 людини за і 57 проти, тих, хто утримався, не було.

Угода між Міністерствами послідувала за схваленням болгарським парламентом у липні 2023 року надання додаткової військово-технічної підтримки Україні.

Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетранспортери та озброєння, а також запасні частини і всі надлишки в МВС.

БТР були придбані десятиліття тому комуністичним режимом того часу.

Нагадаємо, Болгарія припинить імпорт російської нафти на пів року раніше, ніж планувалось.