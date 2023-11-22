Парламент Болгарії сьогодні, 22 листопада, ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
Ратифікацію підтримали партії:
Проросійські партії «Взраждане» і Болгарська соціалістична партія виступили проти.
Проголосували 152 людини за і 57 проти, тих, хто утримався, не було.
Угода між Міністерствами послідувала за схваленням болгарським парламентом у липні 2023 року надання додаткової військово-технічної підтримки Україні.
Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетранспортери та озброєння, а також запасні частини і всі надлишки в МВС.
БТР були придбані десятиліття тому комуністичним режимом того часу.
Нагадаємо, Болгарія припинить імпорт російської нафти на пів року раніше, ніж планувалось.
Парламент Болгарії сьогодні, 22 листопада, ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
Ратифікацію підтримали партії:
Проросійські партії «Взраждане» і Болгарська соціалістична партія виступили проти.
Проголосували 152 людини за і 57 проти, тих, хто утримався, не було.
Угода між Міністерствами послідувала за схваленням болгарським парламентом у липні 2023 року надання додаткової військово-технічної підтримки Україні.
Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетранспортери та озброєння, а також запасні частини і всі надлишки в МВС.
БТР були придбані десятиліття тому комуністичним режимом того часу.
Нагадаємо, Болгарія припинить імпорт російської нафти на пів року раніше, ніж планувалось.