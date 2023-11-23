Фото: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло найбільшого у світі виробника будматеріалів німецьку компанію Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що за 2022 рік компанія Knauf сплатила до бюджету РФ близько 117 мільйонів доларів. Крім того, німецька компанія активно сприяє мобілізації в Росії, відправляючи своїх співробітників на війну проти України. Це стало підставою для внесення НАЗК компанії Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни.

«Загалом, з 1993 року Knauf вклала в економіку Росії понад 1,65 мільярдів євро Компанія представлена в РФ десятьма дочірніми підприємствами, двадцятьма заводами та майже тридцятьма ресурсними центрами. Кількість співробітників німецького виробника будматеріалів в РФ налічує 4 тисячі осіб. Сьогодні Knauf – найбільший німецький інвестор у будівельній галузі Росії. Knauf також має діючі потужності з виробництва акустичних стельових плит та підвісних систем в Спеціальній економічній зоні «Алабуга» (Татарстан), на території якої організовано російське виробництво БПЛА Shahed-136», — йдеться у повідомленні.

Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що керівництво Knauf також тісно пов’язане з кремлівським режимом. Так, співвласник компанії Ніколаус Вільгельм Кнауф протягом 23 років (з лютого 1999-го по березень 2022 року) мав статус Почесного Консула російської федерації, з представництвом, наділеним повноваженнями Почесного консульства, у Нюрнберзі.

«У жовтні 2022 року німецькі ЗМІ акцентували увагу на тому, що компанія Knauf підтримує мобілізацію своїх співробітників до лав збройних сил РФ. Йшлося про те, що російські керівники заводу Knauf у підмосковному Красногорську погоджували з владою списки тих, хто дуже потрібен на виробництві, а кого можна відправити на війну. Частину тих, хто одержав повістку, начебто, навіть вивозили до військкоматів у фірмовому мікроавтобусі компанії», — додали у НАЗК.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції внесло швейцарську корпорацію Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни.

Також НАЗК внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що вона продовжує працювати у Росії.

Нагадаємо, що Національна агенція з питань запобігання корупції пояснила, за якими критеріями складається реєстр «Міжнародні спонсори війни» в межах проекту «Війна і санкції».