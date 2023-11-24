Українська сторона виключила три грецькі компанії-перевізники з переліку міжнародних спонсорів війни, які припинили транспортування російської нафти.

Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Йдеться про Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine та TMC Tankers LTD.

Їм та ще двом грецьким компаніям надали статус спонсорів війни влітку 2022 року. Фірми транспортували російську нафту та нафтопродукти, тим самим поповнюючи бюджет росії та фінансуючи агресію, кажуть у НАЗК.

«Важливо, щоб все більше міжнародних компаній відмовлялося співпрацювати з росією, особливо в нафтовій сфері. В першу чергу, це послаблює економічні спроможності військової машини агресора», — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

В НАЗК нагадали, що раніше з переліку міжнародних спонсорів війни вже було виключено провідну світову компанію з постачання суднового палива, ірландську Peninsula Petroleum Limited, одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) та Британську групу компаній Mondi, що виробляє папір та пакування.

Раніше німецького виробника будматеріалів Knauf внесли до переліку міжнародних спонсорів війни.