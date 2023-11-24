Дніпровська міськрада передала на фронт чергову партію безпілотників. Цього разу військовим передали понад 60 дронів з тепловізорами на 17 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міськради.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що попри те, що держава забрала у міст військовий ПДФО, Дніпро і надалі продовжить забезпечувати військових усім необхідним.

— Продовжуємо допомагати нашим оборонцям. Як і щотижня — нині видали ще дронів на 17 мільйонів гривень. Це додатково до тих 1 700 безпілотників, що місто надало з дня початку повномасштабної війни, — сказав він.

Нагадаємо, видання Forbes Україна проаналізувало фінансування військових, закладене у місцеві бюджети, де йдеться про те, що міста спрямували на благоустрій більше коштів, ніж на допомогу ЗСУ. Зокрема, на інфографіці вказано, що Миколаїв направив силам оборони всього 29 мільйонів гривень.

У відповідь на це, мер Олександр Сєнкевич опублікував графік міськради з фінансуванням військових, на яких було витрачено майже 700 мільйонів гривень. Мер вказав, що видання врахувало лише окремі пункти стосовно ТРО, а не витрати на Сили оборони в цілому.

До цього повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва спрямували 597 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та передали техніки ще на 80 мільйонів.

Також з бюджету Миколаєва виділили ₴400 мільйонів для військових, з яких 200 мільйонів гривень підуть на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Крім того, комунальне підприємство «Миколаївські парки» планувало придбати 511 саджанців дерев та 16 тисяч 420 кущів за 7 мільйонів 726 тисяч 475 гривень.

Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував спрямувати на закупівлю пікапів для військових 7 мільйонів гривень з запланованих на висадку дерев.