Група країн ЄС виступає за послаблення запропонованих Євросоюзом заходів щодо боротьби з обходом санкцій проти Росії через треті країни.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, пише Європейська правда.

Європейська комісія запропонувала заборонити імпортерам перепродавати, зокрема, напівпровідники, які використовуються в РФ для виробництва зброї. Також пропонується внесення певної суми на спеціальний депозитний рахунок для дотримання цих вимог.

За даними агентства, у разі порушення цих вимог щонайменше половина цієї суми буде перерахована до трастового фонду для України, а контракти будуть розірвані. Експортери також будуть зобов'язані інформувати національні органи влади про будь-які порушення з боку компаній третіх країн.

Але дипломатичні представники групи великих країн-членів ЄС цього тижня висловили кілька занепокоєнь щодо цих пропозицій, зокрема, висловивши сумніви щодо їхньої законності, а також щодо того, чи можна вимагати від імпортерів таких гарантій і умов.

За словами співрозмовників агентства, країни також хочуть звузити сферу дії пропонованих правил і скоротити список товарів, на які поширюватимуться нові закони.

Ці країни-члени також побоюються, що контрактні вимоги можуть поставити європейські компанії в невигідне конкурентне становище.

Інші країни-члени, зокрема, країни Балтії, підтримують ці пропозиції.

Нагадаємо, Європейська комісія виділить €50 мільйонів на відновлення українських портів, які постраждали від російських атак, повідомила президентка установи Урсула фон дер Ляєн.