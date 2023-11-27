Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель допускає, що Європейському Союзу буде складніше домагатися підтримки рішень щодо України в Організації Обʼєднаних Націй через ситуацію на Близькому Сході.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню La Vanguardia, написала «Європейська правда».

«Подивіться на реакцію Латинської Америки. Деякі країни викликали наших послів, щоб повідомити їм, що вони вважають наше ставлення до Гази несумісним із тим, що ми відстоюємо в Україні», — сказав Жозеп Боррель.

За словами європейського дипломата, такі країни, як, наприклад, Чилі, які дуже допомогли із засудженням Росії, кажуть, що вони не розуміють позиції ЄС щодо Гази.

«Вони не думають, що ми послідовні. Це різні конфлікти, але світова громадська думка порівнює нашу позицію з обома», — додав Жозеп Боррель.

Він зазначив, що позиція ЄС була ослаблена ставленням до ситуації в Газі.

«Глава однієї з арабських країн сказав це дуже різко: мовляв, здається, ми не однаково цінуємо життя одних і інших», — зауважив дипломат.

Нагадаємо, раніше Жозеп Боррель повідомляв, що на зустрічі з міністрами оборони країн-членів вони дослідять ситуацію з виробництвом боєприпасів для підтримки України та способи збільшити постачання.