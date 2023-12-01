У п'ятницю, 1 грудня, експрезидента, народного депутата України Петра Порошенка знову не випустили за кордон, коли він прямував у Вашингтон на Саміт Міжнародного демократичного союзу.

Петро Порошенко повідомив, що має підписане головою Верховної Ради відрядження, але прикордонники заборонили перетин кордону.

Лідер партії «Євросолідарність» сказав, що в планах були важливі зустрічі як в Польщі, щодо розв'язання проблеми блокади перевізників на кордоні, так і у США, для обговорення фінансування воєнної допомоги.

— Знову театр абсурду на кордоні. Маю підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники мене не пропустили. Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту. У Польщі та США у мене заплановані десятки зустрічей. З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні. З американцями – про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому. А без неї нам Росію не перемогти, – сказав Петро Порошенко.

Нардеп назвав події на кордоні «театром абсурду» та вважає це не лише перешкоджанням дипломатичній роботі, але й зловмисними діями проти національних інтересів України.

— Ситуація надзвичайно складна. Тому акцент в програмі – на проблемних республіканцях. Зірвано мою зустріч з новим спікером палати представників Джонсоном. Тому те, що відбулося сьогодні на кордоні – це не дрібне шкідництво. Це – антиукраїнська диверсія. Це не просто перешкоджання дипломатичній роботі всієї моєї команди. А, на жаль, удар по обороноздатності України», – зазначив Петро Порошенко.

Нагадаємо, що у травні 2022 року Петра Порошенка двічі не випустили за кордон для участі в Парламентській асамблеї НАТО. Виїхати він зміг лише із третьої спроби.