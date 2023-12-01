Президент Володимир Зеленський визнав, що під час контрнаступ влітку й восени цього року Україна не досягла бажаного, однак продовжує боротися.

Про це він сказав в інтерв’ю для AP.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна не отримала від союзників озброєння у необхідній кількості, а також обмеженість чисельності Збройних сил не дозволила швидко просуватися вперед на фронті.

— Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою (за потужністю — ред.) армією в світі, я задоволений. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу надто скаржитися… Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт… Не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми повинні опустити руки, що ми повинні здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам, — сказав він.

Однак, за його словами, за останні кілька місяців все ж було досягнуто певних позитивних результатів. Зокрема, Україні вдалося досягти поступових територіальних здобутків проти краще озброєного і укріпленого ворога.

Крім того, міць Чорноморського флоту РФ була зменшена після українських атак, які прорвали систему протиповітряної оборони і завдали удару по штаб-квартирі окупантів у Криму.

Також досі працює тимчасовий зерновий коридор, створений Києвом після виходу Росії з угоди воєнного часу для забезпечення безпечного експорту.

Володимир Зеленський також зазначив, що Україні необхідно нарощувати вітчизняне виробництво озброєння. На це виділяється значна частина українського бюджету, але нинішніх результатів далеко не достатньо, щоб переломити хід війни.

Володимир Зеленський сподівається, що західні союзники, зокрема США, запропонують вигідні кредити та контракти для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, очільник Європейської ради Шарль Мішель не погоджується з твердженням, що контрнаступ ЗСУ був провальним, адже вони досягли великих успіхів у Чорному морі та на лівому березі Дніпра.