Очільник Європейської ради Шарль Мішель не погоджується з твердженням, що контрнаступ ЗСУ був провальним, адже вони досягли великих успіхів у Чорному морі та на лівому березі Дніпра.

Про це він заявив в інтерв’ю Kyiv Independent.

Шарль Мішель навів два приклади, які, на його думку, спростовують твердження про «провал» контрнаступу України.

«По-перше, те, як українська армія досягла величезного прогресу в Чорному морі, є надзвичайно важливим. Це великий крок у правильному напрямку. По-друге, нещодавній прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра, також дуже важливий», — зазначив він.

Також очільник додав, що ЄС повинен підтримувати Україну у військовому плані — як тренуючи українських військовослужбовців, так і постачаючи зброю.

«Нинішня ситуація показує, що нам потрібно прискорити і наростити наше виробництво, щоб підтримати Україну. А також тому, що в майбутньому ми розуміємо, що ЄС, який є дуже сильним економічним гравцем, є дуже сильним і потужним з погляду поширення спільних стандартів і внутрішніх норм по всьому світу», — сказав Шарль Мішель.

Нагадаємо, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Також раніше повідомлялось, що головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний вважає, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. «Глибокого і красивого прориву не буде, було помилкою сподіватися на виснаження Росії», — сказав він.