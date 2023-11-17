Українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Про це повідомляє командування морської піхоти Військово морських сил Збройних сил України.

«У результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах», — повідомили військові.

В результаті боїв окупанти зазнали тяжких втрат у живій силі та техніці. З початку проведення операції ворог втратив:

особового складу — 1216 убитими та 2217 пораненими;

24 танки;

89 артилерійських систем та мінометів;

135 одиниць різної автомобільної техніки;

48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП;

14 плавзасобів;

15 одиниць спеціальної техніки;

4 командних пункти;

29 складів із боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.

Орім того, було нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, тікаючи з правого берега Херсонщини окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.

Після того, як російські війська змушені були тікати із Херсона, вони оголосили тимчасово окупований Генічеськ «адміністративною столицею» Херсонської області.

Напередодні, 11 листопада, ЗСУ зайшли у Херсон, який був окупований з перших днів повномасштабної війни Росії проти України. У місті замайоріли українські прапори, в тому числі над будівлею ОДА.