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Три міністри та голова Фонду держмайна подали заяви про відставку

Верховна Рада України, фото: Вадим ЧупринВерховна Рада України, фото: Вадим Чуприн

Троє міністрів України одночасно подали заяви про відставку. Крім того, заяву про звільнення подав Голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

Він зазначив, що усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.

«Важливо. До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:  Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М. Міністра юстиції України Малюськи Д.Л. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С. Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань», – повідомив Руслан Стефанчук.

Три міністри та голова Фонду держмайна подали заяви про відставку, фото: Руслан СтефанчукДенис Молюська подав заяву про відставку, фото: Руслан Стефанчук
Три міністри та голова Фонду держмайна подали заяви про відставку, фото: Руслан СтефанчукОлександр Камишін подав заяву про відставку, фото: Руслан Стефанчук
Три міністри та голова Фонду держмайна подали заяви про відставку, фото: Руслан СтефанчукРуслан Стрілець подав заяву про відставку, фото: Руслан Стефанчук
Три міністри та голова Фонду держмайна подали заяви про відставку, фото: Руслан СтефанчукВіталій Коваль подав заяви про відставку, фото: Руслан Стефанчук

Нагадаємо, під час засідання 30 липня Кабінет Міністрів України розпорядився звільнити з посад голову Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна та першого заступника міністра енергетики України Юрія Власенка.

 

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