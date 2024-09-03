Віцепрем'єрка з євроінтеграції Стефанішина подала у відставку
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- Анна Гакман
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21:19, 03 вересня, 2024
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У вівторок, 3 вересня, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина подала заяву про відставку.
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Зокрема, він зазначив, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.
«До Верховної Ради України надійшла заява від Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку», – написав він.
Нагадаємо, троє міністрів України одночасно подали заяви про відставку. Крім того, заяву про звільнення подав Голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.