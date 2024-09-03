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Віцепрем'єрка з євроінтеграції Стефанішина подала у відставку

Ольга Стефанішина, фото: «Слово і Діло»Ольга Стефанішина, фото: «Слово і Діло»

У вівторок, 3 вересня, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина подала заяву про відставку.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Зокрема, він зазначив, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

«До Верховної Ради України надійшла заява від Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку», – написав він.

Ольга Стефанішина подала заяву про відставку, фото: Руслан СтефанчукОльга Стефанішина подала заяву про відставку, фото: Руслан Стефанчук

Нагадаємо, троє міністрів України одночасно подали заяви про відставку. Крім того, заяву про звільнення подав Голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

 

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