Нардеп Чорноморов про завдання новому міністру аграрної політики: «сірий» обіг зерна, підтримка виноробства, системи зрошення

Народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов 5 березня під час засідання Верховної Ради звернувся до нового Міністра Аграрної політики та продовольства Віталія Коваля з питанням, який аграрний напрямок він вважає найприорітетнішим для України сьогодні.

Відео з відповідю міністра опублікувала пресслужба нардепа, голови одного з профільних підкомітетів Комітету з питань аграрної та земельної політики Артема Чорноморова.

Він назвав основні завдання, які постали перед Віталієм Ковалем, зокрема «сірий» обіг зерна, підняття ціна на вино та виноматеріали а також відкриття нових ринків для аграріїв.

— Перед вами дуже багато викликів. Один з основних — це «сірий» обіг зерна. Другий — це підняття мінімальних роздрібних цін на вино і виноматеріалів. Третє — всі євроінтеграційні закони які наразі є в аграрному комітеті. Четверте та одне з найважливіших — це рибоводно-меліоративні системи, які наразі повинні передатися до Міністерства аграрної політики, а також відкриття нових ринків для наших аграріїв. Той кредит довіри, який наразі ми вам даємо як народні депутати — це кредит довіри від фермерів та усього агросектору. Питання, який сектор ви вважаєте для вас самий головний і пріоритетний, — сказав Артем Чорноморов.

Віталій Коваль натомість відповів, що найбільш пріоритетним сьогодні вважає розвиток українського тваринництва.

— В аграрному секторі, як і у цілій країні, немає важливих і не важливих. Ми маємо здійснювати аграрну політику таким чином, щоб фермер-одноосібник, малий фермер, середній і потужні агрокорпорації мали рівні умови. Як людина, яка виросла у сільській місцевості, скажу, що село де є ферма — це потужне село. Тому я буду просити у вас підтримки у галузі тваринництва. І саме завдяки розвитку тваринництва ми зможемо забезпечити нормальні внутрішні ціни на молоко, м’ясо та інші продукти. І це нам дозволить розвинути аграрний експорт не лише рослинництва а й тваринництва, — сказав міністр.

Нагадаємо, у четвер, 5 вересня, Верховна Рада призначила ряд нових міністрів. «МикВісті» зібрали повний список нових посадовців.