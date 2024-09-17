Розглянули та підтримали ще два пакети допомоги від Королівства Данія Миколаївській області, — Табунщик

Відбулося чергове засідання Керівного комітету партнерства між Миколаєвом, Миколаївською областю і Данією, фото: Антон Табунщик

Сьогодні відбулося чергове засідання Керівного комітету партнерства між Миколаєвом, Миколаївською областю і Данією за участі представників Уряду України, Уряду Данії та Миколаївської ОВА. Черговий знак солідарності Данії з Україною у цій війні та надважлива підтримка для відбудови нашої області.

Як повідомляє голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, було розглянуто два пакети допомоги загальною сумою 480 мільйонів датських крон (до них увійшли проєкти не лише нашій області).

«Зокрема, вони передбачають купівлю спецобладнання та техніки для відновлення інфраструктури, відбудову низки соцобʼєктів, а також забезпечення енергетичної незалежності області. Звернув увагу партнерів на ситуацію в галузі освіти на Миколаївщині, а саме – старт навчального процесу, потреби у шкільних автобусах та укриттях, а також на питання забезпечення обʼєктів критичної інфраструктури альтернативними джерелами енергії. До речі, пакети допомоги передбачають часткове вирішення проблемних питань у цих сферах. Отже, про перші результати розповідатимемо надалі», – розповів він.

Антон Табунщик та заступник голови Миколаївської ОВА Микола Марінов, фото: Антон Табунщик

Повноважний Посол Королівства Данія Олє Егберг Міккельсен, фото: Антон Табунщик

відбулося чергове засідання Керівного комітету партнерства між Миколаєвом, Миколаївською областю і Данією, фото: Антон Табунщик

Антон Табунщик, фото з його Facebook

Відбулося чергове засідання Керівного комітету партнерства між Миколаєвом, Миколаївською областю і Данією, фото: Антон Табунщик

Відбулося чергове засідання Керівного комітету партнерства між Миколаєвом, Миколаївською областю і Данією, фото: Антон Табунщик

відбулося чергове засідання Керівного комітету партнерства між Миколаєвом, Миколаївською областю і Данією, фото: Антон ТабунщикВВ Відбулося чергове засідання Керівного комітету партнерства між Миколаєвом, Миколаївською областю і Данією, фото: Антон Табунщик

«Вдячний Уряду та народу Данії за постійну підтримку нашої області у відновленні та розвитку. Усі ці проєкти – це те, що дає змогу нашим людям повернутися до рідних домівок та жити в комфортних умовах. Для кожного мешканця нашої області ця допомога дуже важлива. Переможемо», – додав Антон Табунщик

Нагадаємо, у Миколаєві з робочим візитом перебуває делегація представників Міністерства закордонних справ Королівства Данія та представників Посольства Данії в Україні. Вони вже встигли провести ряд зустрічей та нарад з керівництвом міста за відповідальними особами за певними напрямами співпраці.