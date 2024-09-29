Україна розчарована рішенням Швейцарії підтримати план завершення війни від Китаю та Бразилії — МЗС

У Міністерстві закордонних справ України не розуміють, чому Швейцарія вирішила підтримати китайсько-бразильську ініціативу щодо завершення війни, і розчаровані таким рішенням.

Про це йдеться в заяві МЗС, пише hromadske.

У відомстві нагадали, що у червні Україна спільно зі Швейцарією провела перший Глобальний Саміт миру.

Після цього країни продовжили співпрацювати над збільшенням кількості підписантів підсумкового Комюніке цього саміту. Також Швейцарія бере участь у тематичних конференціях з конкретних пунктів «формули миру» президента Володимира Зеленського.

«Немає потреби у створенні додаткових форматів та платформ для обговорення шляхів досягнення миру для України. “Формула миру” надає повний інструментарій та відповідні майданчики для обговорення всіх ідей, консолідації різних бачень та концепцій», — зазначили у МЗС.

Крім того, у відомстві наголосили, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах:

нічого про Україну без України.

пропозиції мають ґрунтуватися на Статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на Статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними, підкреслили у МЗС.

«Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною», — пояснили у відомстві.

Тож Україна закликала Швейцарію та всі країни, які підтримують міжнародне право і Статут ООН, уникати участі в «мирних ініціативах», які «можуть лише ускладнити процес досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру».

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив про готовність українського плану перемоги. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.