60% українців вважають порядність ключовою рисою для державних службовців, — дослідження

Опитування, фото з відкритих джерел

60% українців вважають порядність головною рисою для державних службовців. Особливо важливою вона є для мешканців міст та старших респондентів.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг».

Близько половини опитаних наголошують на важливості досвіду та компетентності, а 46% вважають ключовий розум і освіченість. Молодь частіше підкреслює необхідність непідкупності, яку підтримують 37% опитаних. Патріотизм вважають важливим 36% респондентів.

Майже кожен п’ятий респондент зазначав про важливість володіння рисами працьовитості, принциповості та лідерських якостей. Якість працьовитості частіше обирали мешканці сільської місцевості, а лідерства — містяни та молодь.

«Гнучкість, активність та сміливість є важливими характеристиками для 15%; ораторські здібності, комунікабельність — для 10%. Найменше опитані обирали характеристики впливовості, хитрості, молодості, харизми та почуття гумору — до 5%. Порівняно із замірами червня 2019, більша частка опитаних зазначила про важливість якостей непідкупності, патріотизму та досвіду; дещо зменшилась частка тих, хто обрав якості сміливості, лідерства, працьовитості», — йдеться у повідомленні.

Дослідження проводили серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%. Терміни проведення: 20-23 вересня 2024 р.

Нагадаємо, в Україні провели дослідження про вподобання аграріїв щодо техніки вітчизняного виробництва, на яку держава компенсує 25% у рамках політики «Зроблено в Україні». Найбільшу кількість української техніки придбали фермери з чотирьох областей зокрема з Миколаївщини.