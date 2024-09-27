Миколаївщина у четвірці областей за кількістю придбаної української сільгосптехніки, — дослідження

В Україні провели дослідження про вподобання аграріїв щодо техніки вітчизняного виробництва, на яку держава компенсує 25% у рамках політики «Зроблено в Україні». Найбільшу кількість української техніки придбали фермери з чотирьох областей зокрема з Миколаївщини.

Про це свідчить дослідження, проведене українським маркетплейсом AGRO.RIA спільно з фахівцями асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

За даними Мінекономіки протягом квітня-серпня цього року сільгосппідприємства придбали 859 одиниць техніки на загальну суму 913,6 мільйонів гривень. Найбільшу кількість техніки українських виробників купили аграрії у Кіровоградській (10,9%), Полтавській (10,2%), Одеській (8,3%) та Миколаївській (7,9%) областях.

Фото із дослідження Agro.ria

У звіті проаналізували, що миколаївські фермери найчастіше шукають борона (знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту і догляду за сільськогосподарськими рослинами, — прим.). Якщо говорити про Одеську область, то це — плуг (сільськогосподарське знаряддя з широким металевим лемешем або диском для оранки землі, — прим.). Загалом по Україні найпопулярнішою категорією техніки є трактор.

Фото із дослідження Agro.ria

Згідно з даними AGRO.RIA кількість пошукових запитів на техніку усіх країн-виробників стрімко зростала з травня та у серпні досягла піка за весняно-літній сезон.

Слід зазначити, що «Зроблено в Україні» — це політика, ініційована Президентом Володимиром Зеленським, для підтримки розвитку українського виробництва, посилення несировинного експорту та залучення інвестицій у реальний сектор економіки. Вона включає низку програм підтримки, на які у державному бюджеті поточного року передбачено майже 45 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що аграрії Миколаївської області серед лідерів по сівбі озимих культур. Вони вже засіяли 89,9 тисячі гектар.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.

Зазначимо, що протягом тижня аграрії Миколаївської області подали 229 заявок на держпідтримку: 217 з території можливих бойових дій та 12 — активних бойових дій.