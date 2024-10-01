Двоє депутатів міськради Вознесенська хочуть скласти мандат

Вознесенськ, травень 2024 року, фото: «МикВісті»

Двоє депутатів Вознесенської міської ради від партії «Європейська солідарність» Юрій Путій та Юрій Сметана.

Про це свідчать відповідні проєкти рішення, опубліковані на сайті міської ради 25 вересня, пишуть «МикВісті». Їх мають розглянути депутати під час засідання сесії 18 жовтня.

Депутатом міської ради від партії «Європейська солідарність» Юрій Сметана став у 2020 році. Тоді ж його обрали головою міської організації «Європейська солідарність». До цього він був заступником мера Вознесенська Віталія Лукова.

А з 2020 року Юрій Сметана обіймає посаду комунального підприємства «Миколаївелектротранс» міської ради.

Юрій Путій став депутатом Вознесенської міської ради від партії «Європейська солідарність» також у 2020 році. До цього він був заступником мера Вознесенська Віталія Лукова з питань діяльності виконавчих органів ради.

Наразі на сайті міської ради не вказується його місце роботи. Однак, згідно даних аналітичної системи YouControl, раніше він працював підприємцем. Його ФОП був зареєстрований у Вознесенску і займався роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах. А за 2023 рік, як свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій, він працював у компанії «ПІК ПК».

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни манат складають й депутати Миколаївської обласної ради.

Про своє рішення скласти повноваження депутат Юрій Кормишкін повідомив у червні 2024 року, заявивши, що йде з політики. Тоді ж депутат повідомив, що новою головою фракції партії «Наш край» в Миколаївській обласній раді обрано Надію Іванову. А Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії «Наш край» на території України.

У червні 2024 року мандат також склав депутат обласної ради Руслан Нерода, якого було обрано від партії «За майбутнє». До цього мандат склала його дружина – Альона Кара.

Відмовилась від свого мандату також депутатка від партії «За майбутнє» Оксана Калюжна.

А в березні 2023 року одразу п‘ятеро депутатів Миколаївської обласної ради відмовилися від своїх мандатів.