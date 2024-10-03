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МОН підписало наказ на перші гранти на навчання для вступників майже для 11 тисяч студентів

Студенти, фото: op.uaСтуденти, фото: op.ua

Міністерство освіти і науки підписало наказ про призначення грантів для вступників 2024 року. Університети отримають кошти для покриття частини вартості навчання 10 809 студентів.

Ті студенти, яким призначено грант, днями отримають повідомлення в застосунку «Дія», розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Він також зазначив, що наступні накази про призначення грантів міністерство видаватиме у міру надходження підтверджень від студентів. Останній день, коли можна підтвердити сертифікат, — 5 листопада.

У коментарях під своїм дописом Михайло Винницький додав, що станом на вечір 2 жовтня отримання грантів підтвердили 3440 студентів.

Слід зазначити, що цьогоріч уряд запровадив експериментальний проєкт: вступники уперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті. Для цього абітурієнту необхідно було набрати на НМТ від 150 балів з будь-яких двох предметів. Грант становитиме від 15 тисяч гривень щорічно протягом навчання.

Нагадаємо, що 14 вересня у Миколаєві стартувала нова хвиля програми для підлітків з малих громад UActive від благодійного фонду savED. Усього учасниками нової хвилі програми стали 100 підлітків з 10 шкіл. Миколаївські школярі змагатимуться за гранти загальною сумою 25 тисяч доларів.

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