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Росія вдарила «Шахедами» по Одещині: Кіпер просить США про додаткові засоби ППО

Обстріл Одещини 2 жовтня, фото: очільник Одеської ОВА Олег КіперОбстріл Одещини 2 жовтня, фото: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

У ніч на 3 жовтня російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

Один із «Шахедів» впав на територію кладовища в Березівському районі. Інший під час падіння пошкодив лінії електропередач.

Станом на зараз більше двох тисяч абонентів у Березівському районі лишаються без електропостачання. Енергетики з ночі працюють без перерви і вже заживили більше трьох тисяч абонентів.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер провів онлайн-зустріч з співголовою міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ Майклом Макфолом. Він попросив його про допомогу з додатковими засобами протиповітряної оборони для захисту Одещини.

Онлайн-зустріч очільника Одеської ОВА Олега Кіпера з співголовою міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ Майклом Макфолом, фото: Олег КіперОнлайн-зустріч очільника Одеської ОВА Олега Кіпера з співголовою міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ Майклом Макфолом, фото: Олег Кіпер
Онлайн-зустріч очільника Одеської ОВА Олега Кіпера з співголовою міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ Майклом Макфолом, фото: Олег КіперОнлайн-зустріч очільника Одеської ОВА Олега Кіпера з співголовою міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ Майклом Макфолом, фото: Олег Кіпер

«Наголосив на необхідності подальшого надання додаткових засобів протиповітряної оборони для захисту Одещини. Також попросив Майкла Макфола про підтримку у налагодженні відносин Одеської області зі штатами США, зокрема Каліфорнією», — зазначає Олег Кіпер.

Варто зазначити, що російська армія майже щодня завдає ударів по Одеській області. У ніч на 2 жовтня росіяни вдарили «Шахедами» по припортовій та прикордонній інфраструктурі Ізмаїльского району області. Тоді двоє водіїв вантажівок отримали поранення. Один із них — громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. 

Нагадаємо, 2 жовтня росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.

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