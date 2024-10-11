«Працювали і працюємо заради людей», — мер Миколаєва Сєнкевич підтримав Філатова після заяв про тиск з боку правоохоронців

Борис Філатов та Олександр Сєнкевич на презентації партійного проекту «Пропозиція» у Києві в 2020 році, фото: LB.ua

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич висловив підтримку своєму однопартійцю та меру Дніпра Борису Філатову після його заяви про тиск з боку правоохоронних органів.

Відповідний допису Олександр Сєнкевич опублікував у своєму телеграм-каналі.

Як відомо, вчора дніпровський мер у своїх соціальних мережах виклав відеозвернення до містян, звинувативши правоохоронців у смерті свого заступника Михайла Лисенка та системного тиску на міську раду, назвавши це «кампанією зі знищення місцевого самоврядування».

— Громаді міста потрібно знати, як перевертні в погонах фальсифікують докази, проводять слідчі дії без ухвал суду та підробляють експертизи. Я можу анонсувати, що вони не зупиняться найближчим часом. Вони добили людину і далі продовжать збиткуватися над іншими, — заявив Борис Філатов.

У відповідь на це Олександр Сєнкевич закликав припинити тиснути на міські ради та міських голів під час повномасштабної війни та вилучення «військового» ПДФО. Попри ці виклики, зауважив міський голова Миколаєва, очільники міст продовжують належно виконувати свою роботу.

— Не можу бути осторонь, особливо, коли стосується колеги. Дніпро майже щоденно під російськими атаками, лінія фронту стає ближчою, виявляють «ждунів». Міська рада, попри втрату ПДФО, продовжує допомогу армії та підтримує місто в належному стані. Пост Бориса Філатова — це вже, як кажуть, накипіло. Я міг би промовчати і пройти повз, але це не в моїх принципах. Скажу одне — зараз не час для політичних ігор та намагань придушити місцеве самоврядування. Ми працюємо та належно виконуємо свою роботу, попри всі виклики, які постають перед нами. Будь-який зовнішній тиск може погано відобразитись на життєдіяльності міст та містян. Працювали і працюємо заради людей, — написав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що днями про системний тиск з боку Офісу Президента на команду та окремих журналістів заявила редакція видання «Українська правда».