  • середа

    9 жовтня, 2024

  • 21°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 21° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Українська правда заявила про системний тиск з боку Офісу Президента

Логотип Української правди. Зображення: сайт УПЛоготип Української правди. Зображення: сайт УП

Редакція видання «Українська правда» заявила про системний тиск з боку Офісу Президента. На команду та окремих журналістів.

Про це йдеться в заяві «Української правди».

Зазначається, що редакція вбачає загрозу для сталої роботи, зокрема через такі дії:

  • блокування спікерів від влади щодо спілкування з журналістами «Української правди» та участі в заходах;
  • тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з «Українською правдою»;
  • емоційне спілкування президента Володимира Зеленського з журналістом «Української правди» Романом Кравцем.

Редакція видання вважає, що ці та інші непублічні сигнали свідчать про спроби вплинути на редакційну політику. 

«Ми вкотре наголошуємо: робота «Української правди» полягає в тому, щоб донести правду та служити інтересам українського суспільства. А вільний вибір тем і героїв для публікацій є невідʼємною функцією та правом будь-якого незалежного медіа», — написали журналісти.

Крім цього, видання попередило, що кожна спроба конкретних чиновників із керівництва Офісу Президента вплинути на журналістів «Української правди» буде висвітлена публічно та матиме наслідки на міжнародному рівні.

Нагадаємо, що Київські правоохоронці відкрили справу за фактом погроз на адресу журналістів видання «Українська правда».

Останні новини про: тиск на журналістів

«Це нормальна діяльність спецслужби», — Арестович виправдав стежку СБУ за журналістами
Поляки затримали журналіста Ткача на кордоні біля Білорусі: знімав про торгівлю між Польщею та РФ
Журналістам УП надсилають погрози: поліція відкрила справу

Читайте також:

новини

Керівники басейну «Зоря» звільнилися після розслідування про «липові» чеки

Олена Козубовська
новини

Рада остаточно перейменувала Южноукраїнськ — тепер він Південноукраїнськ

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві оцифрували понад 100 графічних експонатів з колекції краєзнавчого музею

Анна Гакман
новини

У Миколаївській області відбудували 40% об’єктів культури, пошкоджених через російські обстріли

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві демонтували радянську зірку з пам'ятника на честь 40-річчя Перемоги

Аліна Квітко

Останні новини про: тиск на журналістів

Журналістам УП надсилають погрози: поліція відкрила справу
Поляки затримали журналіста Ткача на кордоні біля Білорусі: знімав про торгівлю між Польщею та РФ
«Це нормальна діяльність спецслужби», — Арестович виправдав стежку СБУ за журналістами

Рада остаточно перейменувала Южноукраїнськ — тепер він Південноукраїнськ

Миколаїв отримав техніку для роботи на майданчику зберігання відходів руйнації

2 години тому

Минулої доби вогнеборці двічі гасили пожежі екосистемі Миколаївщини, також горів автомобіль

Головне сьогодні