Логотип Української правди. Зображення: сайт УП

Редакція видання «Українська правда» заявила про системний тиск з боку Офісу Президента. На команду та окремих журналістів.

Про це йдеться в заяві «Української правди».

Зазначається, що редакція вбачає загрозу для сталої роботи, зокрема через такі дії:

блокування спікерів від влади щодо спілкування з журналістами «Української правди» та участі в заходах;

тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з «Українською правдою»;

емоційне спілкування президента Володимира Зеленського з журналістом «Української правди» Романом Кравцем.

Редакція видання вважає, що ці та інші непублічні сигнали свідчать про спроби вплинути на редакційну політику.

«Ми вкотре наголошуємо: робота «Української правди» полягає в тому, щоб донести правду та служити інтересам українського суспільства. А вільний вибір тем і героїв для публікацій є невідʼємною функцією та правом будь-якого незалежного медіа», — написали журналісти.

Крім цього, видання попередило, що кожна спроба конкретних чиновників із керівництва Офісу Президента вплинути на журналістів «Української правди» буде висвітлена публічно та матиме наслідки на міжнародному рівні.

Нагадаємо, що Київські правоохоронці відкрили справу за фактом погроз на адресу журналістів видання «Українська правда».