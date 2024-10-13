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Арахамія каже, що нардепи від «Слуги народу» готові піти на фронт, але тільки після «Євросолідарності»

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія (у центрі) на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «МикВісті»Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія (у центрі) на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «МикВісті»

Голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що народні депутати від їх політичної сили готові піти на фронт, однак лише після того, як це зроблять їх колеги від «Європейської солідарності».

Про це він написав у відповідь на коментарі під публікацією народного депутата від «Слуги Народу» Микити Потураєва у Facebook.

У публікації Микита Потураєв підтримав перевірки, які проводить представники ТЦК після масових заходів — зокрема концерту гурту «Океан Ельзи» у Києві. На його думку, такі заходи мають відбуватися постійно.

У коментарях до публікації його звинуватили в тому, що його фракція підтримала закон про мобілізацію, «який не працює» і закликали «подати приклад своїм виборцям», пішовши на фронт.

«Ми готові, одразу ж після того, як ваші друзі з «Євросолідарності» це зроблять – вони взагалі не голосували ні за мобілізацію, ні за податки, думаю, що і за бюджет не будуть. Точно в парламенті немає сенсу сидіти – в TikTok можна і з іншого місця «працювати», – відповів на це Давид Арахамія.

Скриншот відповіді Давида Арахамії на коментар під публікацією народного депутата від «Слуги Народу» Микити Потураєва у FacebookСкриншот відповіді Давида Арахамії на коментар під публікацією народного депутата від «Слуги Народу» Микити Потураєва у Facebook

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт про мобілізацію. Майже всі народні депутати, що представляють Миколаївщину та були присутні на засіданні, проголосували «за».

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