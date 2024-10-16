Кожен п'ятий  діяч культури, що виїжджає за кордон, не повертається, — Точицький

Учасники дискусії: Ігор Ліскі, Максим Голенко, Микола Точицький, Олена Ковальська, Наталія Кривда. Фото: Олександр Ратушняк

Кожен п'ятий діяч культури, який виїжджає за кордон за дозволом Міністерства культури, не повертається до України.

Про це розповів міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький під час дискусії проєкту «Нова країна», організованої LB.ua та EFI Group.

За словами міністра, щодня він розглядає до 100 заявок на виїзд митців і відсутність єдиної бази ускладнює цей процес.

«Протягом останніх років мала би бути створена база даних, яка б регулювала виїзд митців за кордон. Однак наразі такої бази немає, і мені щодня доводиться розглядати до 100 заяв на виїзд, більшість з яких стосується людей, імена яких мені невідомі, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з 5 тих, хто виїхав, 1 — не повертається», — зазначив Точицький.

Раніше повідомлялось, що з початку повномасштабного вторгнення 46 українських військових не повернулися з закордонного відпочинку.

Повідомлялось, що військовозобовʼязані жінки мають право перетинати кордон, прикордонники не перевіряють, чи оновили вони дані.

Раніше прикордонна служба не випустила за кордон понад 2 тисячі чиновників.

Нагадаємо, що 27 січня 2023 року уряд заборонив чиновникам виїжджати з України без поважних причин. Відтоді народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми теж можна, а на відпочинок — ні.