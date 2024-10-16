Сєнкевич розповів про користь для Миколаєва від його відрядження до США

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час свого візиту до США зустрівся з представниками американських міст, бізнесу та міжнародних організацій для обговорення відновлення Миколаєва, залучення інвестицій та підтримки України у війні з Росією.

Про це деталі поїздки він розповів в інтервʼю на телеканалі МАРТ.

Як відомо, 28 вересня міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що поїхав з робочим візитом до Вашингтону. де мав десяток різних зустрічей, на яких розповідав про Миколаїв та про те, як місто живе під час повномасштабного вторгнення.

У місті Коламбус, штат Огайо, Сєнкевич провів зустріч із мером Енді Гінтером, де обговорювалась можливість встановлення побратимських відносин між Миколаєвом і Коламбусом.

— Перше, ми зустрічалися в штаті Огайо, в місті Коламбус, де були представлені — Миколаїв, Львів та Енергодар. Звичайно, що у кожного свої проблеми. Ті проблеми, які сьогодні є в Миколаєві, у Львові, не зрозуміти, тому що в них із водопостачанням все нормально, але в них проблема, куди розселяти внутрішньопереміщених осіб. У нас проблема, як нам утримати людей в місті і як нам просто пережити цю зиму. Тому, звичайно, я розповів про це. Хочу сказати, що в нашій державі майже немає побратимських стосунків з американськими містами. Зараз наша державна політика — створення таких побратимств. Після зустрічі з мером міста Коламбусу Енді Гінтером ми підготували документи про те, яка спеціалізація нашого міста, що ми хочемо, яких партнерів, і як бачимо наступну співпрацю, — сказав Олександр Сєнкевич.

Під час візиту до Вашингтона Олександр Сєнкевич взяв участь у серії зустрічей з міжнародними організаціями та великими компаніями, такими як Світовий банк і Банк Америки, де він презентував інвестиційні можливості Миколаєва. Друга частина візиту проходила у Вашингтоні, де делегація зустрічалася з представниками Світового банку, американських інвесторів та донорських організацій.

— Друга частина поїздки була до міста Вашингтон. Власне, там паралельно проходили два заходи. Ми зустрічалися знову ж таки з представниками банків Америки, представниками Світового банку і спілкувалися про різні можливості співпраці наших міст з потенційними донорами, а також з потенційними інвесторами. Ну і варто зазначити, що також проходив паралельно з цим візит українських мерів до Вашингтону і до Нью-Йорку у рамках візиту Rebirth Ukraine. Там ми якраз проводили зустрічі з різними бізнесами і презентували нашу інвестиційну привабливість. Фактично в будь-якій сфері в Миколаєві, що б ви не починали, буде де розгулятись. Також презентував наше місто, нашу область і також говорили про створення побратимських стосунків, — сказав Олександр Сєнкевич.

Під час візиту делегація також відвідала офіс USAID, де обговорювала подальшу співпрацю з американськими партнерами. Олександр Сєнкевич анонсував майбутній візит амбасадорки USAID до Миколаєва.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у конференції «Doing Business in Ukraine», фото: telegram «Сєнкевич Online»

Під час зустрічей у Вашингтоні Олександр Сєнкевич закликав міжнародних партнерів підтримати надання Україні сучасної зброї, систем ППО та літаків, підкресливши, що ключовим завданням зараз є безпека українців.

— Тобто фактично, я думаю, що йде така перевірка даних, чи співпадає та інформація, яку надає Офіс президента, Кабінет міністрів, з інформацією місцевих органів, і серед мерів, і серед будь-яких інших місцевих громад. Тому що відновлення ми зробимо після закінчення війни. Це всі розуміють, що це сьогодні не пріоритет номер один. Ми займаємося тим, плануємо та готуємося до відновлення. Але сьогодні пріоритет номер один збереження життя військових — це зброя, ПВО, літаки, все, що дозволить нам мати перевагу на поле бою, — сказав він.

Також він наголосив на важливості привернення уваги до проблеми українських військовополонених і закликав до активнішої міжнародної участі у процесі їх обміну.

— І, звичайно, піднімали надважливу тему, це тема, яка стосується військовополонених. Ми бачимо тих українських воїнів, хлопців і дівчат, які повертаються з полону, в якому вони вигляді, вони постійно під тортурами, над ними знущаються, їх фактично вбивають, — резюмував він.