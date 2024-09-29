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Мер Миколаєва Сєнкевич поїхав на конференцію до Вашингтону — говорив про проблеми з водою та навчання дітей

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у конференції «Doing Business in Ukraine», яка відбулася 25 вересня у Вашингтоні.

Як повідомляє Асоціація міст України, під час виступу на пленарній панелі «Роль мерів у відновленні та реконструкції» він підкреслив проблему відсутності прісної води в Миколаєві.

«Забезпечення міста водою — це першочергове завдання після Перемоги», – зазначив Олександр Сєнкевич. 

Крім того, він зазначив, що важливо створити умови для навчання, забезпечити дітей захистом.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у конференції «Doing Business in Ukraine», фото: Асоціація міст УкраїниМіський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у конференції «Doing Business in Ukraine», фото: Асоціація міст України
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у конференції «Doing Business in Ukraine», фото: Асоціація міст УкраїниМіський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у конференції «Doing Business in Ukraine», фото: Асоціація міст України
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у конференції «Doing Business in Ukraine», фото: Асоціація міст УкраїниМіський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у конференції «Doing Business in Ukraine», фото: Асоціація міст України

Конференція була організована Центром стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), де поряд із Сєнкевичем виступили мер Вінниці Сергій Моргунов, Маріупольський міський голова Вадим Бойченко та інші.

Примітно, що сам Олександр Сєнкевич поки офіційно не розповідав детально про свій візит до Вашингтона.

Своєю чергою, полтавський політик Сергій Каплін написав про те, що зустрів Олександра Сєнкевича біля Капітолію:

«Кого б ще ми зустріли біля Капітолію у Вашингтоні, звичайно, гіперактивного мера Миколаєва Олександра Сєнкевича! І зачіска у нього правильна — мерська».

Сергій Каплін та Олександр Сєнкевич, фото: Сергія КаплінаСергій Каплін та Олександр Сєнкевич, фото: Сергія Капліна

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що після вилучення «військового» ПДФО місту не вистачає мільярда гривень.

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