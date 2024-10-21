Зеленський підписав закон про «прозоре будівництво»

Миколаївський ліцей №2 після обстрілу, архівне фото «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про обовʼязкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях, відомий також як закон про «прозоре будівництво». Він зобов’яже замовників будівництва оприлюднювати в Prozorro ціни на матеріали.

Про це 21 жовтня повідомив народний депутат, один із співавторів законопроєкту Ярослав Железняк.

Закон вимагає від замовників оприлюднювати інформацію про ціни, зміну цін на матеріальні ресурси (найменування, характеристики, одиниці виміру, кількість, відпускну ціну, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати) в закупівлях послуг з поточного ремонту, робіт з будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва об’єктів з розробленням проєктної документації.

Згідно із пояснювальною запискою, це має забезпечити прозорість інформації про використання публічних фінансів на закупівлю послуг з поточного ремонту, робіт з капітального ремонту та будівництва.

Зокрема, законом встановлюється, що договір про закупівлю та всі додатки до нього (у тому числі документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси) у машинозчитувальному форматі має публікуватися протягом трьох робочих днів з дня його укладення.

Нагадаємо, що у Миколаєві у тестовому режимі запрацював сайт моніторингу міжнародної допомоги. Мета його створення — відстежити інформацію щодо допомоги міжнародних партнерів.