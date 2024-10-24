Путін вперше прокоментував присутність військових із Північної Кореї на війні
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- Даріна Мельничук
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22:00, 24 жовтня, 2024
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Президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував присутність на російській території солдатів із Північної Кореї для ймовірної участі у війні проти України.
Про це пише російська служба «Радио Свобода».
На пресконференції за підсумками саміту БРІКС у Казані, журналіст американської телекомпанії NBC News із посиланням на супутникові знімки запитав Путіна про цілі військовослужбовців із КНДР у Росії.
«Знімки – річ серйозна. Якщо є знімки, значить вони щось відображають», — сказав Володимир Путін.
Також президент зазначив, що Держдума РФ ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю, у ньому є стаття про взаємну військову допомогу.
«Ми ніколи не сумнівалися, що північнокорейське керівництво ставиться до наших домовленостей серйозно. Але що і як ми будемо робити, це вже наша справа в рамках цієї статті», — каже президент.
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, перші підрозділи військових з КНДР прибули в зону бойових дій російсько-української війни 23 жовтня у Курській області РФ.
За їх оцінками, чисельність перекинутих на Росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них – 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали, пише «Радіо Свобода».
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із пʼяти пунктів та трьох таємних додатків й передбачає запрошення в НАТО, зміцнення оборони та стримування російської агресії.
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