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Путін вперше прокоментував присутність військових із Північної Кореї на війні

Путін під час пресконференції на саміті БРІКС у Казані. Фото: АРПутін під час пресконференції на саміті БРІКС у Казані. Фото: АР

Президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував присутність на російській території солдатів із Північної Кореї для ймовірної участі у війні проти України.

Про це пише російська служба «Радио Свобода».

На пресконференції за підсумками саміту БРІКС у Казані, журналіст американської телекомпанії NBC News із посиланням на супутникові знімки запитав Путіна про цілі військовослужбовців із КНДР у Росії.

«Знімки – річ серйозна. Якщо є знімки, значить вони щось відображають», — сказав Володимир Путін.

Також президент зазначив, що Держдума РФ ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю, у ньому є стаття про взаємну військову допомогу.

«Ми ніколи не сумнівалися, що північнокорейське керівництво ставиться до наших домовленостей серйозно. Але що і як ми будемо робити, це вже наша справа в рамках цієї статті», — каже президент.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, перші підрозділи військових з КНДР прибули в зону бойових дій російсько-української війни 23 жовтня у Курській області РФ.

За їх оцінками, чисельність перекинутих на Росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них – 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали, пише «Радіо Свобода».

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із пʼяти пунктів та трьох таємних додатків й передбачає запрошення в НАТО, зміцнення оборони та стримування російської агресії.

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