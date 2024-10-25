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План перемоги, міжнародна підтримка та роль громад: Табунщик взяв участь у засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської обласної ради

  • 18:14, 25 жовтня, 2024

Засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна рада

У четвер, 24 жовтня, відбулося розширене засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, де Президент України Володимир Зеленський представив План перемоги, після чого відбулося обговорення його ключових пунктів.

В онлайн-засіданні взяли участь голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, голови депутатських фракцій обласної ради Віталій Порхун, Надія Іванова, Олександр Пліткін, Андрій Фатьянов, а також керівники територіальних громад, представники Миколаївської обласної військової адміністрації і представники медіа, повідомляє облрада на сторінці в Facebook.

Засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна рада
Засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна рада
Засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна рада

«Для нашої країни це план посилення, план зміцнення нашої євроатлантичної інтеграції та головне — гарантії того, що Росія не зможе знову присягнути на наші території. Справедливість має перемогти, і розроблений План забезпечить це на Другому Саміті миру, що й має поставити крапку у війні. Справедливу крапку, і точно не кому», — зазначив Антон Табунщик.

Засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна рада
Засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна рада
Засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна рада

Окрему увагу приділили питанню підтримки цього Плану міжнародними партнерами. Громади Миколаївщини найближчим часом звертатимуться до міст-побратимів, партнерських громад та міжнародних організацій з проханням підтримати План на всіх можливих рівнях, адже перемога можлива лише за умови єдності з міжнародною спільнотою.

Засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна рада
Засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, що План складається з п’яти основних пунктів:

Запрошення України до НАТО зараз із перспективою подальшого її членства в Альянсі — це може стати фундаментальною основою миру та свідченням геополітичної поразки російського диктатора.

Зміцнення оборони України та перенесення бойових дій на територію Росії — передбачає продовження військових операцій ЗСУ на території РФ та посилення позицій для зниження наступального потенціалу РФ.

Розміщення на території України пакету озброєнь неядерного стримування Росії — передбачає розміщення стратегічного пакету, що забезпечить захист від будь-якої військової загрози з боку РФ.

Розвиток стратегічного економічного потенціалу України та залучення інвестицій від партнерів — укладання спеціальних угод для спільного захисту стратегічних ресурсів та інвестування.

Заміщення окремих військових контингентів США в Європі українськими в післявоєнний час — український військовий досвід може бути використаний для посилення безпеки в Європі.

Засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна рада
Засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна рада
Засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, Фото: Миколаївська обласна рада

Раніше повідомлялося, що начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтримав План перемоги Президента України Володимира Зеленського, який був представлений 16 жовтня у Верховній Раді. Віталій Кім подякував команді Президента за презентацію Плану перемоги. За його словами, важливо, щоб іноземні партнери побачили єдність України в реалізації цього плану.

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