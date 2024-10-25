Сирський заперечив слова Путіна про оточення українських військ у Курській області та назвав втрати РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Офіс Президента

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що інформація РФ про оточення українських військовий в Курській області є неправдивою.

Про це він повідомив у соцмережах.

Олександр Сирський зазначає, що це дезінформація, яка не відображає реальної ситуації.

«Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці», — пише головнокомандувач ЗСУ.

За його даними, з 8 серпня і по теперішній час російські війська втратили на цій ділянці фронту 17 819 солдатів (6662 — померли, 10 446 — санітарні втрати, 711 — полонені росіяни).

Втрати російських військ в озброєнні та військовій техніці становлять:

45 танків;

256 бойових броньованих машин;

565 одиниць автомобільної техніки;

99 артилерійських систем;

5 реактивних систем залпового вогню.

«Дякую українським воїнам за стійкість, витримку і справжню мужність, яку ви демонструєте нашому споконвічному підступному ворогу на усіх ділянках і напрямках фронту!», — додав він.

Операція у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.

Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. Наразі Україна захищає своїх громадян, яких обстрілюють російські військові з території цього регіону.

Нагадаємо, що у Курській області, 14 серпня, спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 військових 488 гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії та спецзагону «Ахмат». Зазначається, що це наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз.

Також згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад російських 100 військових взято в полон, продовжується оборонна операція.

У Росії після операції України у Курській області зменшилась кількість опитаних, які бажають переговорів з Україною. Натомість побільшало тих, хто виступає за продовження війни. А втім, прихильників переговорів усе одно більше — 50% проти 41%.