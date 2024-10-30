«Мова йде про виживання», — депутати просять Кабмін підвищити зарплатню вчителям у Миколаєві

Український прапор на фоні зруйнованої будівлі гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Депутати міської ради офіційно звернутися до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з закликом підвищити до заробітну плату вчителям у Миколаєві.

Відповідне рішення вони ухвалили під час засідання онлайн-сесії міської ради 30 жовтня, пишуть «МикВісті». За проголосували 32 з 33 депутатів, лише один утримався.

— Сьогодні мова йде вже про виживання галузі, в цілому. Тому що вчителі на такі мінімальні заробітні плати просто не можуть виживати і змушені на будь-які інші спеціалізації: манікюрщиць, SMM-щиць а так далі. Ми просто можемо втратити галузь, – сказала депутатка міської ради, обрана від партії «Європейська солідарність», Олена Кісельова.

У зверненні зазначається, що з 1 квітня мінімальна заробітна плата в Україні зросла з 7100 гривень до 8000 гривень. Однак наразі зарплатня педагогів є нижчою за мінімально встановлену, вказано у зверненні.

«На сьогодні посадовий оклад педагогічного працівника найвищої кваліфікаційної категорії за 14 тарифним розрядом єдиної тарифної сітки становить 7732 гривні і є нижчим на 268 гривень від мінімальної зарплати. У підсумку виходить, що молоді вчителі з відповідним посадовим окладом тарифного розряду, тарифного коефіцієнту, з урахуванням доплат та надбавок часто отримують заробітну плату у розмірі близько 6500 гривень», – вказано у проєкті звернення.

Цим зверненням депутати закликали:

збільшити оклад педагогів І-го тарифного розряду складає з 3195 гривень до 3600 гривень, прийнявши відповідну постанову;

встановити надбавку до ставки заробітної плати у розмірі 30%, внесши відповідні зміни до постанови Кабміну № 373;

починаючи з 1 січня 2025 року відновити дію постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» № 822.

Заробітна плата вчителів у 2024 році

Система оплати праці освітян передбачає базову ставку та певні надбавки. На розмір заробітної плати педагогічних працівників впливають:

Надбавки за стаж роботи (вислуга років: 20% для досвідчених педагогів і 10% — для молодих); Престижність праці (від 5% до 30%); Класне керівництво, перевірка учнівських робіт; Робота з учнями з особливими освітніми потребами, завідування кабінетами тощо.

Залежно від наявності тих чи тих надбавок і доплат та їхнього розміру учителі отримуватимуть різну заробітну плату.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий початку оголосив про підвищення заробітної плати педагогам з січня та квітня 2024 року. Це мало відбутися завдяки збільшенню освітньої субвенції, більша частина якої спрямована на зарплати педагогів. Однак, анонсоване підвищення окладу освітяни так і не отримали.

Однак згодом він сказав, що українським освітянам не варто очікувати на підвищення заробітної плати до завершення повномасштабної війни. Він пояснив це складною ситуацією в бюджеті.

Водночас у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.

А через відтік школярів у Миколаєві вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через, як повідомлялось, це частину вчителів доведеться скоротити.

Разом з тим, за чотири місяці середня зарплата чиновників зросла на 32% і перевищила 50 тисяч гривень.