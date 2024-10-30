Антон Табунщик: Підтримуємо План Перемоги на усіх можливих рівнях

Антон Табунщик на засіданні Правління Української асоціації районних та обласних рад. Фото: Миколаївська обласна рада

У середу, 30 жовтня, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик взяв участь у засіданні Правління Української асоціації районних та обласних рад. Одне з основних питань стосувалося саме підтримки Плану Перемоги, який Президент України Володимир Зеленський презентував нещодавно на засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.

«Як Віцепрезидент Української асоціації районних та обласних рад з питань відновлення та інфраструктури запропонував колегам рішення про звернення УАРОР до європейських асоціацій органів місцевого самоврядування та асоціацій органів місцевого самоврядування Сполучених Штатів Америки щодо зосередження особливої уваги та підтримки Плану перемоги України», — зазначив Антон Табунщик.

Члени Правління УАРОР одностайно підтримали це рішення, тому незабаром Асоціація звернеться до усіх партнерів, з ким вже підписаний меморандум про співпрацю, або планується, щодо підтримки Плану Перемоги на усіх можливих рівнях.

«Ми маємо змусити Росію відмовитися від війни. Ми вимагаємо справедливості та гарантії того, що ми будемо у безпеці. Лише разом з єдиним та сильним світом ми зможемо досягти цих цілей!», — акцентував Антон Табунщик.

Засіданні Правління Української асоціації районних та обласних рад. Фото: Миколаївська обласна рада