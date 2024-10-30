Антон Табунщик: Підтримуємо План Перемоги на усіх можливих рівнях
- Пресреліз
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- Миколаївська обласна рада
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15:15, 30 жовтня, 2024
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У середу, 30 жовтня, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик взяв участь у засіданні Правління Української асоціації районних та обласних рад. Одне з основних питань стосувалося саме підтримки Плану Перемоги, який Президент України Володимир Зеленський презентував нещодавно на засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад.
Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.
«Як Віцепрезидент Української асоціації районних та обласних рад з питань відновлення та інфраструктури запропонував колегам рішення про звернення УАРОР до європейських асоціацій органів місцевого самоврядування та асоціацій органів місцевого самоврядування Сполучених Штатів Америки щодо зосередження особливої уваги та підтримки Плану перемоги України», — зазначив Антон Табунщик.
Члени Правління УАРОР одностайно підтримали це рішення, тому незабаром Асоціація звернеться до усіх партнерів, з ким вже підписаний меморандум про співпрацю, або планується, щодо підтримки Плану Перемоги на усіх можливих рівнях.
«Ми маємо змусити Росію відмовитися від війни. Ми вимагаємо справедливості та гарантії того, що ми будемо у безпеці. Лише разом з єдиним та сильним світом ми зможемо досягти цих цілей!», — акцентував Антон Табунщик.
Що передбачає План перемоги Зеленського?
Президент Володимир Зеленський презентував План перемоги України у війні під час засідання Верховної Ради 16 жовтня. План включає п’ять публічних пунктів та кілька засекречених додатків. Зеленський наголосив, що мета України — «змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру». Він вважає, що реалізація плану може дозволити завершити війну не пізніше наступного року.
Основні пункти Плану перемоги:
- Геополітичний — запрошення України до НАТО.
- Військовий — посилення обороноздатності.
- Розміщення неядерних засобів стримування.
- Економічний — відновлення економіки.
- Безпековий — стратегії для післявоєнного періоду.
Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтримав План перемоги президента України Володимира Зеленського. Віталій Кім подякував команді президента за презентацію Плану перемоги. За його словами, важливо, щоб іноземні партнери побачили єдність України в реалізації цього плану.
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