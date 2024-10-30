  • середа

    30 жовтня, 2024

  • 11.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 11.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ЄС чекає від України відновлення роботи мовників замість телемарафону «Єдині новини»

Телемарафон «‎Єдині новини»‎. Фото: Репортери без кордонівТелемарафон «‎Єдині новини»‎. Фото: Репортери без кордонів

Уперше Єврокомісія виступила з чіткою публічною критикою телемарафону і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.

Про це йдеться у звіті Європейської комісії щодо прогресу держав-кандидатів, включно з Україною, пише «Європейська правда».

Зазначається, що одне з критичних зауважень Брюсселя стосується фінансування з держбюджету телемарафону «Єдині новини». Також прозвучали сумніви про об’єктивність телемарафону.

«У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії», — йдеться у документі.

Окрім цього, Єврокомісія дорікнула щодо телеканалу «Рада», основним завданням якого мало би бути «поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції».

У виданні зазначили, що на адресу телеканалу «Рада» критикують через низький рівень опозиції, а також через те, що трансляція засідань парламенту, зупинена у 2022 році, не відновилася.

Документ, у якому Єврокомісія висловила ці критичні зауваження, є частиною щорічного звіту про усі держави-кандидати, включно з Україною. У ньому аналізується дотримання державами засадничих цінностей Європейського Союзу, до яких належить також повага до свободи слова і свободи вираження.

Також у цьому звіті Єврокомісія визначає задачі країн-кандидатів на найближчий час. Дотично до роботи телевізійних мовників у документі міститься відповідна норма: ЄС чекає, що влада України буде «поступово відновлювати прозорий, плюралістичний і незалежний медіаландшафт», поступово знімаючи обмеження, причому це очікування не пов'язане із завершенням воєнного стану.

Нагадаємо, у Європейській комісії зазначили, що у процесі підготовки до вступу в ЄС Україна «виконала всі кроки»,  визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року щодо надання статусу кандидата.

Останні новини про: ЄС

Українці підтримують вступ до ЄС та НАТО: результати опитування
Більшість українців вважає європейську підтримку у боротьбі з корупцією недостатньою, — опитування
Єврокомісія зазначила, що Україна виконала вимоги 2022 року в процесі підготовки до вступу в ЄС

Читайте також:

новини

Депутати міськради погодили створення двох нових скверів у Миколаєві

Олена Козубовська
новини

Миколаївська міськрада схвалила збільшення фінансування програми компенсацій за іпотекою до ₴30 млн

Олена Козубовська
новини

Міськрада Миколаєва звернулась до європейських партнерів з проханням підтримати План перемоги Зеленського

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура просить суд накласти арешт на майно керівниці Миколаївської МСЕК, але їй досі не оголосили підозру

Аліса Мелік-Адамян
новини

У «Нібулоні» розповіли про складнощі з розмінуванням полів Миколаївщини: «Чорні сапери підкидають ВНП»

Юлія Бойченко

Останні новини про: ЄС

Єврокомісія зазначила, що Україна виконала вимоги 2022 року в процесі підготовки до вступу в ЄС
Більшість українців вважає європейську підтримку у боротьбі з корупцією недостатньою, — опитування
Українці підтримують вступ до ЄС та НАТО: результати опитування

«Мова йде про виживання», — депутати просять Кабмін підвищити зарплатню вчителям у Миколаєві

Миколаїв звернувся до європейських партнерів з проханням підтримати президентський План перемоги

8 годин тому

Заміновані поля: на Миколаївщині реалізують перший держконтракт на розмінування

Головне сьогодні