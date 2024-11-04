У Тбілісі розпочалась акція протесту опозиції. Фото: RFE/RL

У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії розпочався мітинг опозиції. Протестувальники виступають проти фальсифікації результатів парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня.

Про це у понеділок, 4 листопада, повідомляє Эхо Кавказа.

Організаторами акції є опозиційні об'єднання «Коаліція за зміни», «Єдність — Національний рух» та «Сильна Грузія». Лідери опозиції планують представити мітингувальникам план подальших дій. Частина учасників пройшла ходою центральними вулицями Тбілісі до проспекту Руставелі.

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Місцеве видання Paper Kartuli зазначає, що на мітингу присутні близько 500 людей.

Також на акції протесту присутня екоактивістка Грета Тунберг, повідомляє Netgazeti.

Раніше, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати парламентських виборів, на яких лідирує провладна партія «Грузинська мрія». Вона закликала громадян вийти на протест проти «втручання Росії» у виборчий процес.

Раніше президентка Грузії гостро розкритикувала використання кадрів зруйнованої України для передвиборної кампанії однієї з партій.