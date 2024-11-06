Генштаб ЗСУ пояснив, чому створюються нові бригади замість комплектування наявних

Речник Генштабу Дмитро Лиховій розповів про створення нових бригад. Фото: Іnterfax

В Генштабі ЗСУ розповіли, що в умовах збільшення чисельності російських військ і протяжності лінії фронту Україні необхідно формувати нові бригади для ефективного захисту.

Про це розповів речник Генштабу Дмитро Лиховій, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна»

Лиховій пояснив, що російські сили суттєво збільшили кількість військових підрозділів та чисельність своїх солдатів, що вимагає від ЗСУ відповідних дій.

Так, протяжність фронту становить близько 1,3 тисячі км, де часто відбуваються активні бойові зіткнення. Через це Генштаб ухвалив рішення посилювати оборонні позиції окремими батальйонами з інших частин, а не поповнювати існуючі бригади, оскільки такий спосіб дозволяє швидше реагувати на загрозу прориву на певних ділянках фронту.

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«Останнім часом ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч людей. Також збільшилася протяжність лінії фронту. Для того щоб закривати фронт, у складі ЗС України й треба створювати нові бригади», — розповів Лиховій.

Ще однією причиною є те, що для оперативного поповнення особового складу бригад потрібен час. Новобранці мають пройти адаптацію та злагодження у складі підрозділу, що може займати тривалий період. Тому для швидкого реагування залучаються вже готові та злагоджені підрозділи.

«Така потреба розписана на місяць наперед. Також треба розуміти, що люди, які поповнюють підрозділ, мають пройти в ньому адаптацію та злагодження, а на це потрібен час. Саме тому для посилення ділянки фронту, де виникає загроза прориву, задіюють уже сформований підрозділ, який готовий виконати завдання в стислі терміни«», — пояснили в ЗСУ.

Лиховій також наголосив, що нові бригади потрібні не лише для посилення фронту, але й для ротації бригад, які тривалий час перебувають у зоні бойових дій і потребують відновлення.

«Простим поповненням бригад, які зазнали значних втрат, теж не можна обмежитися — бо вони потребують бойового злагодження. Для їх заміни й виведення з району бойових дій потрібні нові бригади», — додав речник.

Як повідомлялось, в Україні до Збройних Сил вже призвали 1 мільйон 50 тисяч громадян. Крім того, планують мобілізувати ще 160 тисяч українців.

Нагадаємо, 29 жовтня, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року.

Раніше, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про процес ротації військових частин ЗСУ на південному та східному фронті.