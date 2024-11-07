  • четвер

    7 листопада, 2024

  • 10.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 10.9° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Google виправив помилку з картами та знімками українських військових об'єктів

Google виправив ситуацію з картами/ Фото: WikipediaGoogle виправив ситуацію з картами/ Фото: Wikipedia

Google прибрав зі своїх карт знімки українських військових об'єктів та систем. 

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Він зазначив, що відтепер й надалі карти не будуть там відображатися. 

«Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. В подальшому також буде все ок», — написав Коваленко.

Раніше, компанія Google виклала на мапах оновлені знімки, на яких оприлюднила розміщення українських військових систем.

Українська сторона відразу подала в компанію запит про виправлення, але Google не міг його виправити через вихідні. Пізніше представники компанії повідомили, що працюють над виправленням ситуації.

Останні новини про: Google

Apple та Google під загрозою розпаду через тиск антимонопольних регуляторів
Google присвятив дудл 33-й річниці незалежності України
Google уклав угоду на використання ядерної енергії для живлення ШІ-центрів
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві планують відновити будівництво тролейбусної лінії в Корабельний район

Аліна Квітко
новини

Росіянину, який наказав облити паливом жительку Миколаївщини, щоб побачити як горить «мати укропа», оголосили підозру

Аліса Мелік-Адамян
новини

Дитсадки в Миколаєві: укриття роблять у 14 закладах, ще один скоро відкриють

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві представили ще одну збірку оцифрованих картин з колекції двох музейних фондів

Анна Гакман
новини

«Ми не можемо більше будувати авіаносці», — Сєнкевич закликає планувати майбутнє, замість думок про «колишню потужність»

Олена Козубовська

Останні новини про: Google

Google уклав угоду на використання ядерної енергії для живлення ШІ-центрів
Google присвятив дудл 33-й річниці незалежності України
Apple та Google під загрозою розпаду через тиск антимонопольних регуляторів

На сайт Миколаївської облради здійснено хакерську атаку: фахівці другий день працюють над відновленням

Служба відновлення уклала останній договір на будівництво нового водогону для Миколаєва: загальна сума зросла до понад ₴7 млрд

1 година тому

У Миколаєві планують відновити будівництво тролейбусної лінії в Корабельний район

ПРОЕКТИ

Аліна Квітко

Головне сьогодні