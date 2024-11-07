Google виправив помилку з картами та знімками українських військових об'єктів

Google виправив ситуацію з картами/ Фото: Wikipedia

Google прибрав зі своїх карт знімки українських військових об'єктів та систем.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Він зазначив, що відтепер й надалі карти не будуть там відображатися.

«Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. В подальшому також буде все ок», — написав Коваленко.

Раніше, компанія Google виклала на мапах оновлені знімки, на яких оприлюднила розміщення українських військових систем.

Українська сторона відразу подала в компанію запит про виправлення, але Google не міг його виправити через вихідні. Пізніше представники компанії повідомили, що працюють над виправленням ситуації.