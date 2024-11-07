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Україна відновить роботу одного з аеропортів до кінця 2025 року

Україна відновить роботу одного аеропорту до кінця 2025. Фото з відкритих джерелУкраїна відновить роботу одного аеропорту до кінця 2025. Фото з відкритих джерел

Україна планує відновити роботу одного зі своїх аеропортів до кінця 2025 року, і президент Володимир Зеленський хоче, щоб це був «Бориспіль». 

Про це повідомив Кріспін Еллісон, старший партнер консалтингової компанії Marsh McLennan, на Київському міжнародному економічному форумі, передає «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що хоча президент націлений на «Бориспіль», у питанні страхування авіації значно зручніше було б працювати з аеропортом у Львові.

«Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на «Борисполі», проте (наш) початковий фокус — «Львів». Сім хвилин польоту від Польщі», — сказав Еллісон.

Він також підкреслив, що Львів може бути безпечнішим вибором, порівнюючи з Тель-Авівом, куди продовжують літати авіакомпанії.

Попри це, остаточне рішення щодо того, який аеропорт буде першим, залежить від Офісу президента, оскільки основну роль у виборі відіграватиме безпекова ситуація та забезпечення протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що міністерство розвитку громад та територій України представило у Варшаві дорожню карту для відкриття українського повітряного простору під час воєнного стану

Нагадаємо, що у Миколаївській обласній раді планують розпочати роботи з відновлення аеропорту, який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

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