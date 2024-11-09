«У нас демографічна яма», — у Раді кажуть, що не розглядають зниження мобілізаційного віку

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, фото «МикВісті»

У Верховній Раді немає дискусії щодо чергового зниження віку для мобілізації, хоч питання про це надходять від партнерів. Там пояснюють, що люди, молодші за 25 років, відбудовуватимуть країну.

Про це перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко сказав в ефірі Radio NV, пише hromadske.

Він зауважив, що Верховна Рада лише нещодавно заборонила мобілізацію молодших за 25, які раніше були обмежено придатними. Їх могли мобілізувати через неузгодженість законодавства.

Олександр Корнієнко каже, що на тлі цього дискусію про зниження мобілізаційного віку нижче за 25 років «важко уявити». Водночас ця дискусія — «не умови, не шантаж, а просто питання» — існує серед партнерів, які питають, чому таких людей в Україні не мобілізовують.

За словами віцеспікера, він пояснював, що в Україні інша демографічна ситуація, ніж в інших країнах, які «колись десь» під час інших воєн мобілізували молодих людей.

— Ми пояснюємо, що в нас демографічна яма. Тому це те золоте таке покоління, із яким нам відбудовувати країну, із яким нам працювати, — сказав він.

Нагадаємо, за останні два місяці 98% повісток направили чоловікам, які офіційно не працюють та не сплачують податки.