Зеленський анонсував новий план досягнення перемоги — «План стійкості»

Володимир Зеленський, фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня буде представлено План стійкості України, який складатиметься з 10 пунктів та включатиме культурний суверенітет, безпеку, енергетику та співпрацю з партнерами.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

— Продовжуємо працювати для підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості — того, що потрібно, щоб Україна вистояла. Сьогодні опрацювали кілька пунктів, і зокрема — культурний суверенітет, те, що стосується і культурної спадщини України, і сучасної культури, і культурної дипломатії. Виробництво українського контенту, і заради цього — реальне, дієве об’єднання культурної спільноти в Україні, — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, це елемент гарантування зв’язків України з глобальним світом.

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— Бувають речі, які не здатні донести іншим ані політики, ані громадські діячі, ані інформаційний простір. Але емоції роблять це. Мистецтво це робить. Культура загалом — це інструмент, який працює однаково заради людяності в різних частинах світу. Ми маємо приділити цьому значно більше державної уваги, і це буде, — підкреслив Президент.

Він зауважив, що сьогодні опрацьовано і пункт Плану щодо безпеки.

— Хороші напрацювання є в Міністерства внутрішніх справ, у Служби безпеки України. Все обов’язково впровадимо, — зауважив глава держави.

За його словами, також уже детально опрацювали пункти щодо енергетики і щодо зброї — її виробництва, співпраці з партнерами.

— Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня, і під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, із бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості, — наголосив Володимир Зеленський.

Раніше, Президент Володимир Зеленський презентував План перемоги України у війні під час засідання Верховної Ради 16 жовтня, який включає п’ять публічних пунктів та кілька засекречених додатків. Зеленський наголосив, що мета України — «змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру». Він вважає, що реалізація плану може дозволити завершити війну не пізніше наступного року.

Основні пункти «плану перемоги»: