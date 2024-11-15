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Путін та Шольц проведуть телефонну розмову вперше за майже два роки

Володимир Путін та Олаф Шольц. Фото: Європейська правдаВолодимир Путін та Олаф Шольц. Фото: Європейська правда

У пʼятницю, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент РФ Володимир Путін планують провести першу телефонну розмову за майже два роки.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.

У виданні зазначається, що розмова відбудеться в критичний момент для України, поки країна готується до третьої зими, під ударами з боку Росії. А також на фоні невизначеності щодо підтримки України після переобрання Дональда Трампа президентом США.

Наразі деталі майбутніх переговорів невідомі.

Нагадаємо, Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну 7 листопада та закликавши уникнути подальшої ескалації в Україні.

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