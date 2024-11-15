Путін та Шольц проведуть телефонну розмову вперше за майже два роки
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- Даріна Мельничук
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15:50, 15 листопада, 2024
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У пʼятницю, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент РФ Володимир Путін планують провести першу телефонну розмову за майже два роки.
Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.
У виданні зазначається, що розмова відбудеться в критичний момент для України, поки країна готується до третьої зими, під ударами з боку Росії. А також на фоні невизначеності щодо підтримки України після переобрання Дональда Трампа президентом США.
Наразі деталі майбутніх переговорів невідомі.
Нагадаємо, Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну 7 листопада та закликавши уникнути подальшої ескалації в Україні.
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