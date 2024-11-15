  • пʼятниця

    15 листопада, 2024

  • 4.4°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 15 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 4.4° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Завдяки Трампу війна в Україні завершиться швидше, — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський стверджує, що після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа війна в Україні закінчиться швидше.

Про це сказав президент України в інтерв'ю «Громадському».

Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона аргументувала свою позицію щодо бачення світу.

«Базис, на якому ми стоїмо, Трамп почув. Проти нашої позиції я нічого не чув», – каже президент.

Реклама

Глава держави також не вважає, що Трамп змушуватиме Україну до переговорів із Росією.

«Ми – незалежна країна. І ми під час цієї війни – і наш народ, і я особисто у переговорах із США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами – довели, що з нами риторика «Сідай та слухай» не працює», — аргументував Володимир Зеленський.

Також він вважає, що за адміністрації Трампа війна завершиться швидше.

«Для нас дуже важливий справедливий світ, щоб не було відчуття, що ми втратили найкращих через несправедливість, яку вам нав'язали. Війна скінчиться, але точної дати немає. Безумовно, із політикою цієї команди, яка очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це теж дуже важливо», — сказав президент.

Нагадаємо, новий президент США Дональд Трамп вкотре виступив із заявою припинити війну в Україні.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Україна вже виготовила понад 100 ракет, — Зеленський
В Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп, — Зеленський
Зеленський анонсував новий план досягнення перемоги — «План стійкості»
Реклама

Читайте також:

новини

МОН анулювало ліцензію «Миколаївської політехніки» після перевірки

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові хочуть перевиховувати домашніх тиранів: для цього запровадять програму погодинних занять

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві жителям дому на Космонавтів подали тепло після двох тижнів відсутності

Володимир Коваль
новини

«16 градусів в квартирах»: жителі будинку в Інгульському районі Миколаєва поскаржились на відсутність опалення

Володимир Коваль
новини

На підтримку дітей-сиріт у 2025-2027 роках у Миколаєві планують витратити ₴13,2 млн

Олена Козубовська

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський анонсував новий план досягнення перемоги — «План стійкості»
В Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп, — Зеленський
Україна вже виготовила понад 100 ракет, — Зеленський

Розмінування на Миколаївщині: про що має знати кожен

З бюджету Миколаєва у 2025 році планують виділити ₴80,7 млн на програму «Доступна вода»

3 години тому

У Миколаєві викрили наркобізнес з мільйонними прибутками

Головне сьогодні