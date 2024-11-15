Завдяки Трампу війна в Україні завершиться швидше, — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський стверджує, що після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа війна в Україні закінчиться швидше.

Про це сказав президент України в інтерв'ю «Громадському».

Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона аргументувала свою позицію щодо бачення світу.

«Базис, на якому ми стоїмо, Трамп почув. Проти нашої позиції я нічого не чув», – каже президент.

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Глава держави також не вважає, що Трамп змушуватиме Україну до переговорів із Росією.

«Ми – незалежна країна. І ми під час цієї війни – і наш народ, і я особисто у переговорах із США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами – довели, що з нами риторика «Сідай та слухай» не працює», — аргументував Володимир Зеленський.

Також він вважає, що за адміністрації Трампа війна завершиться швидше.

«Для нас дуже важливий справедливий світ, щоб не було відчуття, що ми втратили найкращих через несправедливість, яку вам нав'язали. Війна скінчиться, але точної дати немає. Безумовно, із політикою цієї команди, яка очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це теж дуже важливо», — сказав президент.

Нагадаємо, новий президент США Дональд Трамп вкотре виступив із заявою припинити війну в Україні.