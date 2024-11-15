«Скринька Пандори», — Зеленський про дзвінок канцлера Німеччини Путіну

Президент України Володимир Зеленський розкритикував дзвінок Шольца Путіну. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца президенту Росії Володимиру Путіну.

«Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, — це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів», — сказав президент.

Зеленський, заявив, що цей крок може стати поштовхом для наступних розмов із Путіним.

«І це саме те, що Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись. Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни», — акцентував він.

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Також президент підкреслив, що «Мінська-3» не буде.

«Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир», — підсумував Зеленський.

При цьому видання Spiegel з посиланням на свої джерела повідомляє про подробиці розмови. Зазначається, що ця розмова, яка тривала близько години, відбулася з ініціативи Шольца та у тісній координації з іншими країнами G7.

Переговори планували «тижнями», враховуючи позицію ключових партнерів Німеччини, зокрема США, Великої Британії, Франції та інших країн «сімки». Розмова була запланована на період після виборів у США, але перед самітом G20 у Бразилії, який відбудеться 17 листопада і куди вирушить Канцлер Шольц. При цьому Росію на саміті представлятиме глава МЗС Сергій Лавров.

Джерела в уряді додають до офіційного повідомлення про розмову, що Шольц окремо засудив обстріли Росією української цивільної інфраструктури та заявив, що залучення до бойових дій на боці Росії північнокорейських солдатів може призвести до серйозної ескалації і розширення війни.

Раніше Зеленський висловився, що після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа війна в Україні закінчиться швидше.