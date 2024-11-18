19 листопада Зеленський презентує у ВРУ внутрішній «план стійкості», — ЗМІ

Володимир Зеленський представить внутрішній «план стійкості» у ВРУ. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський виступить перед Верховною Радою найближчими днями та представить внутрішній «план стійкості».

Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на джерела.

За попередніми даними, виступ глави держави запланований на вівторок, 19 листопада.

Видання пише, що ключовими пунктами внутрішнього «плану стійкості» є фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет та «політика героїв».

Зокрема, передбачається зміна підходів до мобілізації та рекрутингу, розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння, захист енергообʼєктів та енергосистеми, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в українську економіку, сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу, створення Міністерства обʼєднання українців, належна інтеграція військових у соціальне життя.

За даними видання, президент України представить депутатам детальне бачення реалізації цих пунктів і план дій для забезпечення стійкості країни.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що буде представлений «план стійкості» України, який складатиметься з 10 пунктів та включатиме культурний суверенітет, безпеку, енергетику та співпрацю з партнерами.