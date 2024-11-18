Зеленський відвідав Куп’янськ і зустрівся з українськими військовими
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- Даріна Мельничук
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19:03, 18 листопада, 2024
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У понеділок, 18 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ Харківської області.
Про це він повідомив у відеозверненні.
Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем сержанта.
«Сержанти – саме воїни, без яких не уявити нормальну роботу офіцерів і загалом наших підрозділів. Я вдячний усім сержантам, які справді є прикладом для солдата. Сила всієї нашої української армії – це люди, які служать, служать віддано, стійко», — говорить Володимир Зеленський.
Також президент додав, що під час поїздки на фронт відзначив державними нагородами найкращих воїнів, які проявили себе в боях, заслухав доповіді командирів, а також доповіді щодо безпекової та соціальної ситуації в Донецькій і Харківській областях.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступить перед Верховною Радою найближчими днями та представить внутрішній «план стійкості».
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