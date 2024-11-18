Зеленський відвідав Куп’янськ і зустрівся з українськими військовими

Володимир Зеленський у Куп'янську. Фото: https://www.president.gov.ua

У понеділок, 18 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ Харківської області.

Про це він повідомив у відеозверненні.

Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем сержанта.

«Сержанти – саме воїни, без яких не уявити нормальну роботу офіцерів і загалом наших підрозділів. Я вдячний усім сержантам, які справді є прикладом для солдата. Сила всієї нашої української армії – це люди, які служать, служать віддано, стійко», — говорить Володимир Зеленський.

Також президент додав, що під час поїздки на фронт відзначив державними нагородами найкращих воїнів, які проявили себе в боях, заслухав доповіді командирів, а також доповіді щодо безпекової та соціальної ситуації в Донецькій і Харківській областях.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступить перед Верховною Радою найближчими днями та представить внутрішній «план стійкості».