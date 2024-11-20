  • середа

    20 листопада, 2024

  • 11.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 11.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Вимога партнерів», — Сєнкевич пояснив, навіщо на миколаївських КП створять наглядові ради

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Фото: МикВістіМиколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті».

Створення наглядових рад на комунальних підприємствах Миколаєва є вимогою міжнародних партнерів.

Про це під час пресконференції «Наглядові раді в комунальних підприємствах: роль у розвитку міста» сказав міський голова Олександр Сєнкевич, повідомляє кореспондент «МикВісті».

За словами мера, даний процес має підвищити ефективність та прозорість, а також зміцнити довіру донорів.

— Фактично, створення наглядових рад є не лише нашою вимогою всередині, але й вимогою наших партнерів. Поки що це не задекларовано документально, але до цього все йде. Ми хочемо під збільшенням ефективності і прозорості роботи комунальних підприємств збільшити довіру наших партнерів, донорів і так далі. Про це ми говорили ще з минулої каденції нашого депутатського корпусу. Всі обговорювали, як найкраще запровадити цей процес, хто будуть ці люди. Зараз ми перейшли до реалізації, і вже цей процес неможливо зупинити, — сказав Олександр Сєнкевич.

До складу наглядових рад увійдуть п’ять осіб, двоє з яких будуть делеговані міським головою, а троє обрано в рамках конкурсного відбору.

— Конкурсна комісія складатиметься не менше ніж з дев'яти осіб: туди увійдуть міжнародні партнери, депутати та інші. Конкурс триватиме приблизно три місяці, — сказала радниця міського голови з питань протидії корупції Юлія Мінчева. 

Нагадаємо, першим комунальним підприємством, де планують запровадити такий орган, може стати «Миколаївводоканал».

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

«Вірю в мудрість Зеленського», — Сєнкевич приєднався до мерів, які просять державу не забирати гроші у міст
Сєнкевич планує створити комунальну компанію, яка займатиметься муніципальним житлом у Миколаєві
Сєнкевич заявив, що навесні у Миколаєві планують переобрати директора водоканалу
Реклама

Читайте також:

новини

У ТЦК та поліції відповіли на скарги омбудсману щодо мобілізації у Миколаєві

Олена Козубовська
новини

Сєнкевич заявив, що навесні у Миколаєві планують переобрати директора водоканалу

Олена Козубовська
новини

Центральний суд Миколаєва тимчасово припиняє роботу через загрозу безпеці

Аліса Мелік-Адамян
новини

Досі немає договору: У мерії Миколаєва кажуть, що ще узгоджують «моменти, аспекти та порядки» щодо відбудови гімназії Аркаса

Юлія Бойченко
новини

Суд Миколаєва вдруге переносить розгляд апеляції у справі спортсменки Ладиги: спочатку не зʼявився адвокат, а тепер — її госпіталізували

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Сєнкевич заявив, що навесні у Миколаєві планують переобрати директора водоканалу
Сєнкевич планує створити комунальну компанію, яка займатиметься муніципальним житлом у Миколаєві
«Вірю в мудрість Зеленського», — Сєнкевич приєднався до мерів, які просять державу не забирати гроші у міст

«Це вирішить проблему дефіциту води», — ЄІБ про €7,8 млн допомоги на будівництво очисних споруд у Миколаєві

Кім дав відверте інтервʼю, як домовлялися з росіянами про трубу і воду

2 години тому

Посольство США попередило про можливу «значну повітряну атаку» по Україні

Головне сьогодні