«Вимога партнерів», — Сєнкевич пояснив, навіщо на миколаївських КП створять наглядові ради

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті».

Створення наглядових рад на комунальних підприємствах Миколаєва є вимогою міжнародних партнерів.

Про це під час пресконференції «Наглядові раді в комунальних підприємствах: роль у розвитку міста» сказав міський голова Олександр Сєнкевич, повідомляє кореспондент «МикВісті».

За словами мера, даний процес має підвищити ефективність та прозорість, а також зміцнити довіру донорів.

— Фактично, створення наглядових рад є не лише нашою вимогою всередині, але й вимогою наших партнерів. Поки що це не задекларовано документально, але до цього все йде. Ми хочемо під збільшенням ефективності і прозорості роботи комунальних підприємств збільшити довіру наших партнерів, донорів і так далі. Про це ми говорили ще з минулої каденції нашого депутатського корпусу. Всі обговорювали, як найкраще запровадити цей процес, хто будуть ці люди. Зараз ми перейшли до реалізації, і вже цей процес неможливо зупинити, — сказав Олександр Сєнкевич.

До складу наглядових рад увійдуть п’ять осіб, двоє з яких будуть делеговані міським головою, а троє обрано в рамках конкурсного відбору.

— Конкурсна комісія складатиметься не менше ніж з дев'яти осіб: туди увійдуть міжнародні партнери, депутати та інші. Конкурс триватиме приблизно три місяці, — сказала радниця міського голови з питань протидії корупції Юлія Мінчева.

Нагадаємо, першим комунальним підприємством, де планують запровадити такий орган, може стати «Миколаївводоканал».