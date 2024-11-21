Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про безпеку в школах

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про безпеку в школах. Ілюстраційне фото «МикВісті»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11543, який посилить безпеку в школах.

Як повідомив депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк за документ проголосували 235 народних обранців.

Законопроєкт передбачає ряд нововведень, зокрема, обов'язок керівників шкіл проводити профілактичну діяльність серед учнів, для запобігання правопорушень.

Документ також встановлює правила перебування на території шкіл та передбачає облаштування їх системами термінового виклику поліції.

Окрім того, законопроєкт забороняє перебування на території та у приміщеннях шкіл осіб у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, з небезпечними предметами або тваринами (окрім тих, що використовуються в освітньому процесі).

Законопроєкт також регулює вимоги до охоронців шкіл, серед яких є заборона на роботу осіб з непогашеною судимістю, злочинами проти статевої свободи, домашнім насильством або булінгом.

Раніше повідомлялось, що цього року у понад 760 школах у 20 областях України працюватимуть інспектори Служби освітньої безпеки.