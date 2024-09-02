Цього року у понад 760 школах у 20 областях України працюватимуть інспектори Служби освітньої безпеки. Ілюстраційне фото «МикВісті»

Цього року у понад 760 школах у 20 областях України працюватимуть інспектори Служби освітньої безпеки.

Про це повідомили у пресслужбі Кабміну у понеділок, 2 вересня.

Зазначається, що це не охоронці, а фахівці, які є посередниками між школою, батьками, дітьми та вчителями». До кінця 2024 року присутність інспекторів хочуть забезпечити у 2 тисячах навчальних закладів. Наразі вони у 763 школах.

В уряді нагадали, що до обов'язків інспектора входить профілактика надзвичайних ситуацій, організація пропускного режиму, взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу, комунікація з екстреними службами, реагування на правопорушення, а за потребою — виклик поліції.

Нагадаємо, що З 1 вересня в Миколаївській області розпочали навчання близько 75 тисяч учнів, які відвідуватимуть заняття офлайн або в змішаній формі.

Також зазначимо, що у Миколаєві з 2 вересня в очній та змішаній формі запрацюють 26 шкіл, які мають облаштовані укриття. Раніше міська влада планувала відкрити для очного навчання 40 шкіл у Миколаєві. Але батьки самостійно обиратимуть формат навчання для дітей.

У Миколаєві у школах цьогоріч навчатиметься 37 671 учень. Порівняно з попереднім 2023-2024 навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 531 дитини.