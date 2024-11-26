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У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра оборони Умєрова

Скан сторінки сайту Верховної Ради УкраїниСкан сторінки сайту Верховної Ради України

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення Міністра оборони України Рустема Умєрова.

Відповідний документ розмістили на сайті Ради сьогодні, 26 листопада. 

Постанову зареєстрував народний депутат Олексій Гончаренко з фракції «Європейська Солідарність».

Нагадаємо, що ДБР розпочало розслідування постачання військовим неякісних мін. У Міноборони заявили, що будуть прийняті «кадрові рішення» щодо відповідальних за це посадовців.

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