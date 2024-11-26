У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра оборони Умєрова
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
18:47, 26 листопада, 2024
-
У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення Міністра оборони України Рустема Умєрова.
Відповідний документ розмістили на сайті Ради сьогодні, 26 листопада.
Постанову зареєстрував народний депутат Олексій Гончаренко з фракції «Європейська Солідарність».
Нагадаємо, що ДБР розпочало розслідування постачання військовим неякісних мін. У Міноборони заявили, що будуть прийняті «кадрові рішення» щодо відповідальних за це посадовців.
Останні новини про: Верховна Рада